Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti yönetimi, pandemi sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı saha çalışmalarını yeniden başlatıyor. Meclis’in tatile girmesi ile birlikte milletvekilleri seçim bölgelerine dağılacak, teşkilat yöneticileri ile birlikte yaz boyunca illerinde köyler dâhil kapı kapı dolaşmaya başlayacaklar.

AK Parti’de son birkaç haftadır, 2023 seçimlerine yönelik ön hazırlık niteliği taşıyan seri toplantılar yapılıyor. Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol haritasını oluşturuyor. Bakanlar milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile bir araya gelerek bakanlıklarının çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’de geleneksel hâle gelen istişare toplantılarını sürdürüyor. Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında da parti teşkilatlarının katıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor. Yapılan toplantılarda, parti yönetiminin talimatı ile milletvekilleri teşkilat yöneticilerinin her ilin problem haritası çıkarılması ve vatandaşın en fazla istediği projelerin tespit edilmesi kararı alındı.

SAHA RAPORU ALINACAK

AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine gidene kadar her ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en az bir problem çözülmesini veya vatandaşın en fazla istediği bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Meclis’in kapanması ile birlikte milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin illerinde ortak programlar yapacak, bu çalışmalar genel merkez tarafından takip edilecek, saha raporu çıkarılacak ve bu raporlar üçer aylık dönemlerde genel merkez yönetimine sunulacak.

AK Parti teşkilatları 81 ilde 2023 için sahaya iniyor Belirlenen yol haritasına göre, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

HÂL HATIR TELEFONLARI

Bu arada teşkilat yönetimlerinin yanı sıra, kadın ve gençlik kolları yönetimlerine de illerindeki üyelerin telefonla tek tek aranması talimatı verildi. Bu kapsamda AK Parti’ye üye olanlara teşkilat yöneticileri telefon açarak, hâl hatır sohbeti yapıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını iletiyor. Varsa bir talepleri ve sıkıntıları not alınarak, genel merkez yönetimine rapor ediliyor.

GENÇ SEÇMENE ÖZEL ÇALIŞMA

AK Parti 2023 seçimleri için gençlere yönelik de özel bir yol haritası hazırlıyor. AK Parti kaynakları, 2023 seçimlerinde 4-4,5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağını belirterek “Son birkaç seçimdir, genç seçmenin oyları AK Parti’nin aldığı oy oranın 5-6 puan altında kalıyor. Yapılan anketlerde de AK Parti’nin oy oranı yüzde 40’lar civarında çıkarken, genç seçmenden gelen oylar yüzde 33-34 civarında çıkıyor. Ama gençler arasında 4-5 puanlık bir oyun daha AK Parti’ye gelme ihtimali olduğunu araştırmalarda görüyoruz. Hedefimiz genç seçmen oyu ile AK Parti’nin aldığı oy oranını aynı seviyeye getirmek” değerlendirmesini yaptı.

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