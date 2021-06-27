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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelge
27.06.2021 - 18:51 | Son Güncelleme: 27.06.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabıyla ilgili genelge yayımladı.
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794673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794673.aspx
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