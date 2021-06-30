Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda görevliler 7/24 denizde temizlik yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki son durumu paylaştı. Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizin 22'nci gününde çalıştığımız 523 bölgede 462 metreküp müsilajı temizledik. Toplam 8 bin 857 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 29 Haziran itibarıyla İstanbul'da 4 bin 602 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 854 metreküp, Yalova'da 1840 metreküp müsilajı toplayarak düzenli depolama alanlarına gönderdik. Marmara'mız dünden, geçen haftadan daha temiz" dedi.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.

DENİZİ KİRLETENLERE 15.5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Denetimlere ilişkin de bilgi veren Kurum "7 bin 584 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan 35 işletmeye faaliyetten men cezası ve 15 milyon 530 bin lira idari para cezası uyguladık, 2 bin 51 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizi'miz için 7/24 sahadayız" ifadelerini kullandı.

ODTÜ'nün müsilaj analizinde çarpıcı sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ODTÜ ile yürüttüğü MARMOD Projesi'nde görev alan bilim insanları Marmara Denizi'nin en derin noktasında müsilaj araştırması yaptı. Deniz tabanında ilk kez örnekleme yapılan çalışmada, müsilajın oksijeni 2,5-3 saatte tükettiği bilimsel olarak kanıtlandı.