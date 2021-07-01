Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 7 ve 10 yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddia edilen anne ve üvey baba ile ilgili verilen tutuksuz yargılama kararı her kesimden tepki alırken, 4’üncü Yargı Paketindeki, çocuğa karşı cinsel istismar suçunda somut delil aranması şartı AK Parti içinde de eleştiri konusu oldu.

Meclis gündeminde bulunan 4’üncü Yargı Paketi ile katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı getiriliyor. Teklif ile bir anlamda, kamuoyunda da tepki çeken uzun tutukluluk sürelerinin önüne geçmek, tutuklamaların zorlaştırılması amaçlanıyor. Ancak, Yargı Paketinin bu hâliyle geçmesi durumunda, çocuğa karşı cinsel istismar dâhil katalog suçlarda tutuklamaların imkânsız hâle geleceği yönünde eleştiriler yapılıyor. Elmalı’da yaşanan olaydan sonra AK Parti yönetimi, kamuoyunda oluşan infiali dikkate alarak, yargı paketindeki tutuklamalarda ‘Somut delil şartı aranması’ düzenlemesini yeniden değerlendirme kararı aldı. Bu nedenle yargı paketinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinin de önümüzdeki haftaya kaldığı belirtildi.

'DELİL KARARTMA İHTİMALİ OLMASA BİLE' TUTUKLANABİLMELİ

AK Parti’nin bazı hukukçu milletvekilleri ise, çocuğa karşı cinsel suçlarda somut delil aranması şartının ‘Suçla mücadele edilmeyeceği’ anlamına gelmeyeceğine dikkat çekerek “Tam tersine katalog suçlarda kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali olmasa bile suçlu olduğu iddia edilen kişi tutuklanabilecek” görüşünü savunuyor.

AK Parti yönetiminde katalog suçlarda somut delil şartı aranması hükmüne ilişkin yapılan değerlendirmede “Hem kuvvetli şüphe, hem de somut delil aranması sıkıntılı. Biri varsa diğerine gerek yok. Maddenin yazılışı da biraz sıkıntılı olmuş” görüşü dile getirildi.

AK Parti içinde, çocuklara yönelik işlenen suçların somut delil şartından istisna tutulması tartışılıyor. Buna göre somut delil şartı maddesinin, cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

"ÇOCUĞA DOKUNANA TOLERANSIMIZ YOK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Beştepe Kongre Merkezi'nde "Koruyucu Aile Günü Tanıtımı" programı düzenledi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Elmalı Davası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Her bir çocuk istismarı kalbimizde onarılmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. İnanıyorum ki bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Devletimiz her zaman bütün imkânlarıyla çocuklarının yanındadır" ifadelerini kullandı.

"ELMALI" MAĞDURLARI BABAANNEYE EMANET

Türkiye’nin gündemine oturan ‘Elmalı Davası’nda olayı ortaya çıkaran babaanne G.S. Balıkesir’de görüntülendi. Babaanne, istismara uğradığı ileri sürülen 10 yaşındaki torunu İ.E.G’yi pedagoga getirdi. G.S, konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyledi. İkili, araca binip hızla uzaklaştı. Yanlarında bulunan bir yakını ise “Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Bir yıldır uğraşıyoruz. İstanbul’dan gelip gidiyorum. Çocuklar her gün doktora geliyor. Özel destekle yapılan bir şey. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın desteğiyle çocuklar kurtarılıyor” dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Elmalı davası açıklaması Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki çocuk istismarı davasıyla ilgili, “HSK da konu hakkında inceleme başlattı” dedi.

Faillerin serbest kaldığı Elmalı davasında bakanlıktan açıklama Antalya'da iki çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara psikolojik destek verildiğini belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" dedi.