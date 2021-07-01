Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Pendik-Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

KORKUTAN YANGIN

İddiaya göre, havalimanı içerisinde bulunan bir binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeci ekiplerine bildirdi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken havalimanı içerisinde kısa süreli panik oluştu.

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