Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı, 8 fakülte ve 2 yeni enstitü kuruldu Bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kapatılması ile bazı fakültelerin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.