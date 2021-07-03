Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 3 Temmuz süreci ile ilgili yazdığı mektuba Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap geldi.

FETÖ TÜRK FUTBOLUNU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı’ başlığıyla yazdığı mektupta "FETÖ’nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır” ifadelerini kullandı.

FETÖ İLE MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDCEK

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:"Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir. Son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir.

Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir. FETÖ’ye karşı adalet mücadelesinin 10’uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe’ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum."

ALİ KOÇ'UN 3 TEMMUZ MEKTUBU

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz sürecinin yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup göndermiş, FETÖ'ye karşı Fenerbahçe’nin verdiği mücadelenin önemini belirtmişti.

Mektubunda sözlerine "Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ’nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır" diye başlayan Ali Koç, şunları yazdı:

"Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir. 15 Temmuz 2016’da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu. Zat-ı alinizin önderliğinde FETÖ’ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır."

'DESTEĞİNİZ FETÖ’YE KARŞI MİLLETİMİZİN VERECEĞİ EN BÜYÜK MESAJ OLACAKTIR'

Koç mektubunu, "Fenerbahçe’nin FETÖ’ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz. Desteğiniz FETÖ’ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır." diyerek bitirmişti.

Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajları: İlk dava TFF'ye “F.Bahçe, hem vicdanlarda hem de hukukta aklanmış oldu. Şike kumpasının maddi ve manevi kulübümüze zararı çok büyük. Kulüp olarak bunun hesabını sormak zorundayız”