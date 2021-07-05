Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

100. yıla özel oluşturulan web sayfası da TBMM ana sayfasına https://100.tbmm.gov.tr adresiyle eklendi. Ayrıca, sitede TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi, II. TBMM Cumhuriyet Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını sanal tur ile gezme imkânı getirildi. TBMM’nin 100. yılına yönelik tanıtım filmi, belgeseller ve e-kitaplara yer verildi. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan yeni içerikler hizmete sunuldu. Sitede yapılan yenileme ile mobil işletim sistemleri kullanan cihazlarla tam uyumluluk ve erişim kolaylığı sağlandı. Test amaçlı olarak yayına açılan site, kullanıcılar ve birimlerden gelen tavsiyelere göre geliştirilecek.

İzmir'deki su problemi Meclis'in gündeminde Meclis'e verilen soru önergesinde "Su zehirli ise vatandaşa niye kullandırıldı?" denildi.

Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.