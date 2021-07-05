Sağlık Bakanı Koca günlük aşı haritasını açıkladı

1 MİLYON KİŞİYE DAHA AŞI

“Henüz 24 saat dolmadan 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.”

Aşı bilançosu açıklandı Aşı bilançosu açıklandı Sağlık Bakanlığı bir haftada ve toplam aşılanan kişi sayısını açıkladı

Otogarda ilginç aşı daveti Otogarda ilginç aşı daveti Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık görevlisi vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.