Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca günlük aşı haritasını açıkladı

1 MİLYON KİŞİYE DAHA AŞI

“Henüz 24 saat dolmadan 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.”

Aşı bilançosu açıklandı Sağlık Bakanlığı bir haftada ve toplam aşılanan kişi sayısını açıkladı

Otogarda ilginç aşı daveti Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık görevlisi vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.