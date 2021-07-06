Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile PKK/KCK yapılanması içerisinde sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç saldırıları ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, şarjör, çok sayıda fişek, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde başlatılan operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu örgütün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen 2. dalga operasyonu İstanbul Organize suçlarla Mücadele ekipleri gerçekleştiriyor.