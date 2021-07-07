Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaja karşı 22 Haziran’da 5 farklı noktaya bırakılan oksijen seviyesini artıran cihazlarla ilgili bilgi verdi. Test aşamasının 6 hafta süreceğine bildiren Kurum “Pendik’te oksijen seviyesi artmış. Ancak, Körfez’in nefes alma noktasında sıkıntı var” dedi. Kirlilik içerisinde oksijen alsa bile canlıların yeniden o hayat döngüsüne erişemediğini belirten Kurum “Aşağıdaki normal döngüsel hayatı sürdürmemiz gerek. Zaten balıklar müsilajı yiyor. Buradaki sorun müsilajın aşırı üremesi” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Denizdeki oksijenin artması, azot ve fosforun ise azalması gerektiğini söyleyen Kurum “İlk günkü o manzarayı ortadan kaldırdık. Tekrarlama ihtimali var tabii ama oradaki döngüyü ayarlarsak bir sıkıntı olmayacak” dedi. Müsilajı temizlemek için deniz bakterilerinin kullanılmasıyla ilgili üniversitelerle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum ayrıca, denizdeki normal döngüsel hayatı devam ettirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini kaydetti. Bugüne kadar 8 bin 500 denetim yapıldığını ve toplam 18 milyon cezanın kesildiğini aktaran Kurum “Bütün atık su arıtma tesislerine biyolojik olsun ya da olmasın ölçüm cihazı takıldı. Şu ana kadar 10 bin 700 metreküp müsilaj temizlendi. 408 karadan, 184 denizden olmak üzere toplam 592 bölgede çalışma yürütülüyor” dedi.

Marmara'nın güneyinde müsilaj yoğunluğu azaldı Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale kıyılarının, yaklaşık 4 haftadır yoğun bir şekilde etkili olan müsilajdan temizlik çalışmaları ile arındırılmasıyla vatandaşlar balık tuttu, denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.

ARITMA TESİSLERİNE ÖLÇÜM CİHAZI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, belediyelerin atık suyu, arıtmadan denize boşalttığı iddialarıyla ilgili de “Hepsine ölçüm cihazı takılıyor. Mevzuat, yönetmeliği değiştiriyoruz. Biyolojik olsa da olmasa da giren ve çıkan suyun hepsinin denetimini yapıyoruz. Yılsonuna kadar bütün arıtma tesisleri ölçüm cihazı takmak zorunda kalacak” ifadesinde bulundu.

İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular.

Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi Yürütülen çalışmalar sonrası müsilajdan arıtılan Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.