Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine bir sunum yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda Bakan Pakdemirli, yaklaşık bir saat süren sunumun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Edinilen bilgiye göre bir milletvekili yaklaşan Kurban bayramı sebebiyle hayvan ithaline ihtiyacın olup olmadığını sorması üzerine Bakan Pakdemirli “Hayvan ithaline ihtiyacımız yok. Ancak pandemi dönemi yaşandığı için ithalat hamlesini minimumda tutuyoruz. Kırsal kalkınma hibe ve destekleri devam ediyor” dedi. Yine, orman yangınlarının da gündeme geldiği toplantıda Bakan Pakdemirli, “ABD’den sonra askerî İHA’ları yangın kontrolünde kullanan ikinci ülkeyiz. Ordu ve polisten sonra en çok şehit veren kurum orman personelidir. Bugüne kadar 119 şehit verdik” diye konuştu.

33 BAŞLIKTA İDDİALAR VE CEVAPLAR

Toplantıda milletvekillerine ‘Kamuoyunda gündeme gelen asılsız iddialar ve gerçekler’ isimli kitapçık da dağıtıldı. Kitapçıkta 33 başlık altında hazırlanan iddialar ve cevaplardan bazıları şöyle:

İddia: Üreticiye yeterli destek verilmiyor.

Cevap: 2002’de 1,8 milyar TL olan destekleme bütçesini 2020’de 22 milyar TL’ye yükselttik. 2003-2020 döneminde toplam 154,6 milyar TL ödeme yaptık.

İddia: Tarımsal destekler kırsala ulaşmıyor.

Cevap: Kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdiğimiz 30 bin proje ve toplam 10,4 milyar TL hibe ödemesi ile 200 bin yurttaşımıza istihdam sağladık.

İddia: Gıda denetimi önemsenmiyor.

Cevap: Gıda denetimlerini senede bir milyonun üzerine çıkardık.

İddia: Ülke olarak yeterli olduğumuz hiçbir ürün yok.

Cevap: Fındık, incir, kiraz, ayva ve kayısı üretiminde dünya birincisiyiz.

İddia: Türkiye un ithal eder duruma geldi.

Cevap: Buğday mamulleri ihracatında ülkemiz, 2002 yılında dünyada 11. sırada iken, 2005 yılından beri birinci sırada yer almaktadır.

İddia: Ülkemiz tohumculukta dışa bağımlı hâle geldi.

Cevap: Türkiye’yi, kendi tohumluğunu üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirdik. Tohumluk üretimimiz son 17 yılda 8 kat artmıştır. Hâlihazırda 85 ülkeye tohum ihracatı yapmaktayız.

İddia: Orman yangınlarına müdahale edilemiyor.

Cevap: Orman yangınlarına müdahalede lider ülkeyiz. Kurmuş olduğumuz ‘Erken Uyarı Sistemi’ ile orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. Ormanlarımızı 776 adet kuleden 24 saat gözetliyoruz.

İddia: Ülkemizde yeşil alanlar ve toprak varlığımız hızla azalıyor.

Cevap: Son 18 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile orman varlığımızı yüzde 9,5 artırdık.

Bakan Pakdemirli erozyonla mücadelede son verileri açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bozkırın yeşil olması gerektiğini belirterek, "Bizim davamız bozkırla yeşilin davası ve bu davada son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle çok mesafe aldık." dedi.