Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
08.07.2021 - 11:18 | Son Güncelleme: 08.07.2021 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Etiketler : milli savunma bakanlığı,fetö,yunanistan,
795880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/795880.aspx
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