Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin, acil ve öncelikli ihtiyacı olan ve açık kalan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi adına İŞKUR üzerinden işçi alımı sonrası, usulsüzlükler bağlamında iddialar ortaya çıkmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklama ile böyle bir durumun olmadığı ve söz konusu alımların şeffaf bir biçimde gerçekleştirildiği kaydedildi.

"KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİR"

Milli Savunma Bakanlığının acil ve öncelikli ihtiyacı olan ve açık kalan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi maksadıyla bakanlığa bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçinin açıktan alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilana çıkıldı. Bakanlık, konuyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinde 'Kamu kurum ve kuruluşlarınca orta öğretim ve daha alt düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde eğitim şartı aranmaksızın başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir' hükmü yer almaktadır. Açıktan işçi alım faaliyeti, söz konusu Yönetmelik esasları çerçevesinde kamuoyuna Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulmuş ve başvurular İŞKUR tarafından 2-6 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden de ayrıca söz konusu alıma ilişkin duyurular yapılmıştır. İlanda belirtilen şartları haiz tüm vatandaşlarımız söz konusu işçi alımına başvuru yapabilmiştir. İŞKUR tarafından alınan başvuruların tamamı Bakanlığımıza iletilecektir. Aynı yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen geçmiş alım faaliyetlerinde; a. 2019 yılında (600 işçi temini) İŞKUR’a 35 bin 697 kişi başvuruda bulunmuş olup, kura ve belge kontrolü sonucunda 2 bin 325 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. b. 2020 yılında (bin 72 işçi temini) İŞKUR’a 81 bin 230 kişi başvuruda bulunmuş olup, kura ve belge kontrolü sonucunda 3 bin 746 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır" denildi.



"KURA ŞEFFAF BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

2 bin 533 işçi alımına ilişkin başvuruda bulunan aday bilgilerinin İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilmesini müteakip uygulamalı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla ilgili Yönetmelik hükümleri gereği noter huzurunda 28 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamalı/sözlü sınava söz konusu Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereği açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Kurada ismi çıkan adaylar ilan edilen yerlerde ve tarihlerde uygulamalı/sözlü sınava alınacaktır. Kura çekimi geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda kamera ile kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında ve manuel müdahale olmadan gerçekleştirilecektir. Kurayı izlemeye gelenler arasından kura salonunun kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sayıda adaya kura çekimini canlı takip etme imkânı sağlanacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi şeffaf bir şekilde ve kura çekimini izlemeye gelen adaylara açık olarak gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı 2533 sürekli işçi alacak Milli Savunma Bakanlığı, 2553 açıktan işçi alımı yapacağını bildirdi.