Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşme gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığınca görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede, Bakan Akar tarafından, NATO’nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğunun ifade edildiği belirtildi.

Ayrıca yine Bakan Akar tarafından İtalyan mevkidaşı Guerini’ye, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye’nin salgına rağmen NATO’ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği açıklandı.

Bakan Akar'dan FETÖ açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiğini açıkaldı.