Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE

15 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 304 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 oldu. Bir günde toplam 232 bin 257 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 103 olarak kaydedildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 30,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 61 milyon 125 bin 726'a yükseldi.

2 İL DAHA KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." ifadelerini kullandı.

14 Temmuz koronavirüs vaka haritası Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Koronasız hava sahası: Bu ilçede hiç vaka kalmadı Bursa'da bulunan Büyükorhan ilçesinde vakaların sıfırlandığı öğrenildi.