Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, karanlık gece yaşananları anlattı. Kodalak, FETÖ’nün 40 yıllık büyük bir organizasyon olduğunu, arkasında da muhakkak dış güçlerin ve güçlü istihbarat servislerinin bulunduğunu dile getirdi. Darbe girişimini “Türk milletinin Anadolu topraklarındaki son bin yıl içinde yaşadığı en büyük ihanet” olarak niteleyen Kodalak, “Allah bir daha bu millete, bu devlete böyle ihanetler yaşatmasın” dedi.

FETÖ’nün din kisvesi altında bir “cemaat” gibi yapılandığını aktaran Kodalak, “Din kisvesi altında, dinî yapılanma altında, bir cemaat örtüsü, örgüsü altında yapılanıp gerçekte Türk milletini ve Türk Devleti’ni yok etme projesiydi” diye konuştu.

Darbe girişiminin yaşandığı gün, mesai bitiminden sonra evine geçtiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen ve iki polis müdür ile yaklaşık bir hafta sonra yapılması planlanan operasyona ilişkin toplantı yaptığını anlatan Kodalak, 21.45 sıralarında kendisini oğlunun aradığını ve darbe girişiminden haberdar ettiğini belirtti.

“UYAP SİSTEMİ KAPATILDI”

Harun Kodalak, olay gecesi dikkatini çeken olaylardan birinin de yaşadığı lojmanda ikamet eden FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında bahçede toplanmaları olduğunu ifade etti. Söz konusu kişilerin darbenin başarılı olması hâlinde gereğini yapmak için “hazır kıta” beklediğini kaydeden Kodalak, sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatta birbirlerine selam vermeyen, tedbir yapan insanlar o gece kadın, çoluk, çocuk bir arada bahçede toplanmışlar. Darbe henüz yeni başlamış, hazır kıta bekliyorlar. Darbe gerçekleşse gereğini yapacaklar. O manzarayı görünce aklımıza şey geldi, dedik ki; hemen adliyeye bilgi işlem elemanı gönderelim, UYAP sistemini kapatalım. Çünkü bunlar bir şekilde başarılı olacak olursa ilk yapacakları iş UYAP sistemine müdahale edip oradan korsan yakalama kararları çıkarmak. Kim hakkında; devletin seçilmiş cumhurbaşkanı hakkında, devletin seçilmiş hükûmeti hakkında.

Kodalak, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşme yaptığını anlatarak “Sayın Bakan’ım ben soruşturma açmak istiyorum ne dersiniz’ dedim. ‘Aç, iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı. Kodalak, 22.50 civarında soruşturma açtıklarını hatırlatarak “Bu, gerçekten o gecenin en önemli kırılma noktalarından biridir. Yetkili bir makamdan darbeye karşı koyacak kolluk kuvvetlerine karşı verilmiş ilk talimattır” açıklamasında bulundu.

“O DÖNEMDE PİLOTLARIN %95’İ FETÖ’CÜ”

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Harun Kodalak, 15 Temmuz öncesi hazırladıkları çatı iddianamesinin tarihi bir belge olduğunu belirterek “Hava Kuvvetleri yapılanmasının, Türkiye Cumhuriyeti ordusu pilotlarının yüzde 95’i FETÖ’cüdür o dönemde. Biz bunu ispatladık dedi. 15 Temmuz’dan haftalar, aylar, yıllar sonra “kripto FETÖ’cülerin” çıktığını hatırlatan Kodalak “Devletimiz çok güçlüdür. Belki uzun sürer ama eninde sonunda bu hain fitne örgütü, zaman içinde tarihteki o kötü yerini alacaktır. Hasan Sabbah’ın aldığı gibi bu hainle beraber diğer hainler de alacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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