Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'den gelen son dakika deprem haberi korkuttu. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, ilk deprem saat 20:58'de İzmir'in Karaburun ilçesine 52.85 km uzaklıkta meydana geldi.

Büyüklüğü 3.6 olarak saptanan depremin derinliği ise 6.91 km olarak kaydedildi.

Saat 21.28'de ise yine Karaburun açıklarında, 29.45 km uzaklıkta, 7.06 km derinlikte büyüklüğü 3.5 olan bir deprem daha gerçekleşti.



Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tayvan beşik gibi! 2 saatte 22 deprem Tayvan'da 2 saat içerisinde 22 depremin meydana geldiği öğrenildi.