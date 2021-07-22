Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, koronavirüs gündemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

BEŞ ŞEHRE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca 10-16 Temmuz haftasında vakaların en çok arttığı illeri gösteren grafiği paylaşırken ise şu notu düştü:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın."

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre Covid-19 vaka sayıları açıklandı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarındaki son durumu paylaştı.