Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019'da Bolu Belediye Başkanlığı görevine gelen Tanju Özcan'ın ilk talimatı "Yabancı uyruklu kişilere yardımı kesin" olmuştu. Göçmenlere karşı acımasız tavırlarıyla bilinen Başkan Özcan, yine tartışmalı bir karara imza attı. Basın açıklaması yapan Özcan, özellikle Suriyelileri hedef alarak "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar, iş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bunun üzerine yeni tedbirler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var; abonemiz olan yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. 'Bu misafirlik uzadı artık' diyoruz. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin” dedi.

"BANA 'FAŞİST' DİYECEKLER, UMURUMDA DEĞİL"

Kendisine yapılacak tepkileri umursamadığını belirten Özcan, şöyle devam etti: Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar (Suriyeliler). Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek, birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana 'faşist' diyecekler, hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikâyetleri her gün alıyoruz.



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Erdoğan'dan Suriyeli mülteciler mesajı: Katillerin kucağına atamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamalarına "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz" şeklinde cevap verdi.