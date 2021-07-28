Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Karakayalı’nın tapuda “kirazlık” olarak kayıtlı olan bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı yapının 2017’den önce de yer aldığı beyanıyla İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi alındı. Yapılan şikâyetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kemalpaşa ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan yapının 10 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüsünde olmadığı, 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesi iptal edildi.

CHP’li Başkan Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı’ya da gönderilen iptal yazısında yapı kayıt belgesinin 31.12.2017 tarihi ve öncesinde yapılan yapılar için geçerli olduğu belirtilirken başvurunun yanlış beyanla yapıldığı da iptal yazısıyla ortaya çıktı.

Tosuncuk Giresun'da kaçak villa yaptırmış Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' olarak tanınan kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun’da dere yatağına yaptırdığı villa görünümlü evin kaçak olduğu ortaya çıktı.

Soner Yalçın'ın kaçak villası yıkılacak Gazeteci Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan villasında usule aykırı tadilat yaptığı ortaya çıkmış, milyonlarca dolarlık villayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Yalçın'ın villa bahçesinde yeni kaçak inşaat yaptığı da tespit edildi.