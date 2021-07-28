Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan 1.908 düzensiz göçmenden kurtulmak için Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı’na (Frontex) mektup gönderdi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis imzasıyla yollanan mektupta, Covid-19 salgını sebebiyle 15 Mart 2020’de durdurulan iade sürecinin yeniden başlatılması istenildi. Göçmenlerin acilen Türkiye'ye gönderilmesi için kaleme alınan mektupta, "Yunanistan’da Covid-19 denetimlerinin süratle yapıldığı ve iltica başvurularıyla ilgili işlemlerin hızlandırıldığı" ileri sürüldü. İltica başvuruları reddedilenlerin iade sürecinin yeniden başlatılması için güvenli ortamın oluştuğu vurgulandı.

"TÜRKİYE ÇABALARINI GÜÇLENDİRSİN"

Mitarakis, yasa dışı göç ve geri kabullerde Türkiye'nin çabalarını güçlendirmesini beklediklerini söyledi. Yunan Bakan, yeni oluşturulacak Göç ve İltica Anlaşmasında ortak bir mekanizma ve geri kabuller için yasal donanımın güvence altına alınmasının Avrupa için öncelikli önem taşıdığını belirti.



Erdoğan'dan Suriyeli mülteciler mesajı: Katillerin kucağına atamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamalarına "Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar 'elaman' diliyorlar. Bu 'elaman' dileyenlere 'Hadi geldiğiniz yere dönün' diyemeyiz" şeklinde cevap verdi.



Litvanya'dan Türkiye'ye 'mülteci yardımı' talebi Litvanya, Belarus'tan ülkelerine gelen Suriyeli mülteciler için Türkiye'den yardım istediklerini duyurdu.