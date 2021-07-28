Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta dört farkı noktada çıkan yangın, kafalarda soru işareti oluşturdu. Olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı yapıldığı merak konusuyken yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçyaran yangın ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Evlerin zarar gördüğü ve 63 kişinin yaralandığı olay ile ilgili savcılık, şu açıklamayı yaptı: Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergâhındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devame ediyor. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürüyor.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.

Manavgat'ta seralar yandı, mezarlıklar küle döndü Manavgat'ta büyük orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Muz seralarının yandığı, traktörlerin alevlere teslim olduğu yangında mezarlıklar bile küle döndü.

Bakan Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını hakkında açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.