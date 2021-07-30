Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz"

THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçradı. Bölgeden gelen son bilgiye göre; Kuyucak ve Güvercinlik'teki yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var