Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat’ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Kuzeyden esen rüzgâr ve sıcak hava sebebiyle şiddeti hızla artan alevler, göğe kadar yükseldi. Sarp arazi yüzünden yangına müdahale etmekte güçlük çeken ekiplere vatandaş destek oldu. Bölge halkı bir yandan ekiplere su ve yiyecek dağıtırken bir yandan da itfaiye hortumlarını taşıdı.

Manavgat ve Marmaris uzaydan görüntülendi Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi.

Bir itfaiye eri ise alevlerin karşısında namaz kıldı. Onun bu davranışı herkesi duygulandırdı. Havanın kararmasıyla yangına müdahalenin karadan devam edilecek.

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.