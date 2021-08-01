Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla’daki orman yangınlarını helikopter ile havadan inceledi. Ardından da son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesinde çarşamba gününe kadar nem oranının düşük olacağını belirterek, yaklaşık 1 hafta boyunca sıcak ve kuru havanın devam edebileceğini söyledi. Orman Bakanı Pakdemirli, son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

"125 ORMAN YANGINI ÇIKTI"

Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos arasında 125 orman yangını çıktığını söyledi. Bu yangınlardan 118’inin tamamen söndürüldüğünü veya kontrol alındığını aktardı.

Şu anda 7 yangının devam ettiğini aktaran Bekir Pakdemirli “Antalya’da Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'da da Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Tunceli Hozatlı'da da yangın çıktı” dedi. Bugün itibarıyla ise Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına alındığını dile getirdi.

Manavgat'ta duygulandıran görüntü: Alevlerin arasında namaz kıldı Antalya Manavgat'taki orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı alevler yerden metrelerce yükseğe kadar ulaştı. Bir orman işçisi ise alevlerin arasında namaz kıldı.

"4 UÇAK, 17 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR"

Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydeden Pakdemirli "Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum; İşte 'uçak veya helikopter göremiyoruz' diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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"VATANDAŞLARI EVDEN ÇIKARMAYA ZOR İKNA ETTİK"

Bugün tedbiren 6 mahallenin boşaltığını belirten Pakdemirli "Gökbel Mahallesi'nin boşaltılması sırasında ben de oradaydım. Yaşlı teyzelerimizle orada görüştük. İnsanlar kolay kolay evini bırakmak istemiyor, ‘Bize bir şey olmaz evladım’ diyorlar ama buradan sizler vesilesiyle bu mesajı iletmek istiyorum; canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Zorla ikna ettik, 'Gel şurada 2 saat otur, sana yer ayarladık, sonra geri dönersin.' diye. Gökbel Köyü'nde bu olayı yaşadıktan birkaç saat içerisinde, söylediğim ve konuştuğum alana da alevler geldi, boşaltılan köy kısmi zarar uğradı" ifadelerini kullandı.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.

“HASAR TESPİTİNİN %75’İNİ BİTİRDİK”

Vatandaşlara yardımların ve iyileştirme çalışmaların bütün kamu kurumların katılımıyla devam ettiğini kaydeden Pakdemirli “Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece insanlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

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"ORMANLARI KORUMAK İLK BELEDİYELERİN İŞİDİR"

Bakan Pakdemirli, yangınlar ile ilgili belediyelere de şunları söyledi: Belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum; hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelerin kurumsal kapasitesinin artırılması için bir çalıştay yapabiliriz.

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