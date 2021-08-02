Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’de aşı uygulaması hedeflenen oranların altında devam ederken, kamuoyunda aşısızlara kısıtlama getirilmesi beklentisi artıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun son toplantısında da bir kez daha aşı olmak istemeyenlere kısıtlama uygulanması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayanlarla ilgili kısıtlama getirilmesi tartışmalarının Kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun geçen haftaki toplantısında aşılama oranlarının artırılması için her türlü tedbirin alınması istendi. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde teşvik uygulamalarının yeterli olmayacağı, aşı olmayanları ikna etmek için zaman kalmadığı, toplum bağışıklığına ulaşılması için bir an önce aşısızlarla ilgili bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Hükûmet cephesinde ise aşısızlarla ilgili katı kısıtlamaların getirilmesine sıcak bakılmıyor. Bunun yerine ara formüller tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre, toplu alanlara girişlerde aşısı olmayan bir kişinin 48 saat önceden PCR testi yaptırması şartının uygulamaya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan, birçok ilde işletmeler kendi kararlarıyla aşısızlara yönelik kısıtlama uyguluyor. Kafe-lokanta, hatta fırın sahipleri aşı olmayanlara hizmet vermeyeceklerini açıkladı.

ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Bu arada testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8’i aşmasına rağmen, virüsün üreme hızında önce yavaşlama, son iki günde ise gerileme başladığı kaydedildi. Virüsün üreme hızındaki düşüş devam ederse, ‘Türkiye’deki vaka sayılarının kısa süre içinde zirve yapması, ardından da gerilemeye başlaması’ tahmini yapılıyor.

AŞI OLMAYANA İŞ YOK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) daha önce aşı için farkındalık oluşturmak amacıyla milyonlarca afiş bastırarak 81 ilin tamamına dağıtmasının ardından aşı için yeni bir genelge hazırladı. Yeni genelge kapsamında 82 Birlik, 13 Mesleki Federasyon ve 3 bin 200 Oda’ya iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması ve aşıya azami ölçüde duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulundu. Aşı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Şu an hızla artan vaka sayıları ve Delta varyantının ülke genelinde yayılması esnaf ve sanatkârlar camiasında yeni bir kapanma endişesi oluşturdu. Pandemiden dolayı bir buçuk yıldır ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız tam rahata kavuşacak derken yeni bir kapanmaya tahammül edemez. Salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırladık” dedi.

‘Aşısızların pandemisi’ Türkiye’de de hızlandı Türkiye’de Delta varyantı oranının her geçen gün arttığını belirten uzmanlar, testi pozitif çıkan kişilerin büyük bölümünün ya aşısız olduğunu ya da ikinci dozunun henüz yapılmadığını söylüyor.

Covid-19 aşısızların salgını hâline geldi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de Covid kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.