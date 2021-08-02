Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 270 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ
Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.
1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 890’de yeni vakanın olduğunu ve 96 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
31 Temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Covid-19 testinin yapıldığını, 22 bin 332 kişinin testinin pozitif çıktığını, 79 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.