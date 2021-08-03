Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 7 gündür süren yangın faciası devam ediyor. Muğla, Marmaris, Manavgat gibi yerleşim yerlerinin daha fazla etkilendiği yangına havadan karadan destek sürüyor. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangına vatandaş da kendi imkanları ile müdahale ediyor. Bazı ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yangının hala söndürülememesi ile ilgili olumsuz videolar paylaşıyor. Bakan Varank ise oyuncu Emre Kınay'ın paylaşımını alarak sanatçıya cevap verdi.

Bakan Varank;

Niçin kendini herkes afet uzmanı zannediyor?

Niçin zor zamanda bir ve beraber olmak yerine canı pahasına sahada çalışan insanların morali bozuluyor

Niçin her siyasette aklınıza gelen yaraları sarmak değil de siyaset oluyor?

Niçin? Niçin? Niçin?

Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı ​Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı Tüm ülke orman yangınları ile mücadele ederken bir sevindiren haber geldi. Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir Savaştepe'de orman yangını çıktı Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ederken bir üzen haber de Balıkesir Savaştepe'den geldi. Çıkan yangının hızla ilerlediği öğrenildi.

Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki yangının nedeni belli oldu Türkiye’nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve bunun da yangına neden olduğunu açıkladı.