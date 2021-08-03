Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAKANLARDAN SON DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü.

Antalya'da Manavgat ve Gündoğdu yangınları devam ediyor. Manavgat'ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler.

Marmaris'te bir bölümde parlama var, bu gece kontrol altına alınabilirse oradan da iyi haber alabiliriz.

Milas'taki yangın devam ediyor. Balıkesir'deki 6 yangının 5'i kontrol altına alındı, bir yangıjn devam ediyor.

Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı.

Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda.

Marmaris'te bugün sıcaklık rekoru kırıldı. Nem yüzde 5'e kadar düştü. Yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece. Perşembe günü 40 derecelerde olacak.

Yangının büyüklüğüne, yerleşim yerlerine yakınlığı göre müdahale ediyoruz. Çok ciddi bir savaş veriyoruz. Bu savaşta Orman Müdürlüğü ekiplerinin moralini yüksek tutmalıyız.

Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor.

Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor. 3 amfibik uçağımız yardımlarla 6'ya çıkmış durumda.

5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

Şu an milli birlik ve beraberlik zamanıdır. İlk yağmurlarla birlikte fidanlama çalışmalarına başlayacağız.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan son açıklamalara göre 6 ilde 11 noktada orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

OGM, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık" sözlerini kullandı.

"HELİKOPTER DÜŞTÜĞÜ İDDİALARI ASILSIZDIR"

OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin de paylaşımda bulundu.

Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.

Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA'YA 112 TOMA

Antalya ve Muğla'daki yangınlar için TOMA'lar da devreye girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; iki ile toplam 112 TOMA gönderildi. Diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.



ERDOĞAN'DAN KRİZ MERKEZİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bulunan kriz merkezini ziyaret etti. Erdoğan burada yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

MANAVGAT'TA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın, ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi'ne kadar ulaştı. Demirciler Mahallesi halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesi'ne doğru yönünü değiştirdi.

ALEVLER METRELERCE YUKARI ÇIKTI

Yangının önüne geçmek isteyen onlarca ekip ise mahalleye giden yol üzerinde adeta seferber oldu. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ilerleyen alevlere ekipler bir yandan havadan helikopterler ile müdahale ederken diğer taraftan karadan arazözler ile müdahale sürüyor. Yangın dolayısı ile ormanlık alan içerisinden çıkan alevler metrelerce havaya yükseldi. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Öte yandan yükselen dumanlar helikopter içerisinden çekilen cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

MUĞLA

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere ilçelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan büyük mücadele veriyor.

Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Milas Türkevleri mahallesinde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti.

Marmaris Hisarönü köyünde alevler azalsa da tehlike geçmiş değil. Öğle saatlerinde rüzgarın artmasıyla alevlerin yeniden artabileceği belirtiliyor.

Köyceğiz'de artan alevler nedeniyle bazı mahalleler boşaltıldı.

Kavaklıedere, Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangına uçak ve 2 helikopterin yanı sıra arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, ilçede tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek "Yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye ulaştı. Uçak ve helikopterler tam zamanında müdahalede bulundu. Şu an için yangın mahalleden uzaklaştı ve ormanlık alanda sürüyor. Yangın nedeniyle biri kullanılmayan 2 ev yandı, 4 evde ise hasar oluştu." dedi.

Demir, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı ​Tüm Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor, yurdun her köşesinden yangın haberleri gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. En büyük zararın yaşandığı yerlerden biri olan Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşte detaylar...

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi. Özkaya, "İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz" diye konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yarım yapıldığı bildirildi. 1759 vatandaşa barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.

DENİZLİ'DE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklama Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı, Mehmetçik Mahallesi'nde boş arazide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli H.E.B. gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı. İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

UŞAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak'taki orman yangının kontrol altına alındığı haberi geldi. Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara, jandarma ve köylüler de destek verdi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

BİÇERDÖVERDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan biçerdöver operatörü M.Ş. emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BALIKESİR

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan bir kişi tutuklandı Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen H.E.B. isimli şüpheli tutuklandı.

Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki yangının nedeni belli oldu Türkiye’nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve bunun da yangına neden olduğunu açıkladı.