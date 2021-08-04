Türkiye peş peşe gelen orman yangınları ile kahroluyor, ciğerlermiz cayır cayır yanmaya devam ediyor. En büyük kaybı yaşadığımız yerleden biri Antalya'nın Manavgat ilçesiydi çok sayıda ölü ve sayısız zarar vardı. Az önce flaş bir gelişme yaşandı ve Manavgat'taki yangını çıkaranın 12 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edildi, işte detaylar...
AZMETTİRİCİSİ 16 YAŞINDA!
Manavgat merkez Kavaklı Mahallesi'nde Çarşamba günü çıkan yangını 12 yaşındaki M.A.T. isimli çocuğun çıkardığı ve tedbir amaçlı yetiştirme yurduna gönderildiği bildirildi. Suçunu itiraf eden M.A.T.'nin ifadesi doğrultusunda kendisini azmettirdiğini söylediği 16 yaşındaki C.Y. dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.
Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış
Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.
Türkiye peş peşe gelen orman yangınları ile kahroluyor, ciğerlermiz cayır cayır yanmaya devam ediyor. En büyük kaybı yaşadığımız yerleden biri Antalya'nın Manavgat ilçesiydi çok sayıda ölü ve sayısız zarar vardı. Az önce flaş bir gelişme yaşandı ve Manavgat'taki yangını çıkaranın 12 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edildi, işte detaylar...
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