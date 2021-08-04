Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı. Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

VAN'DA TIR'IN DORSESİNDE 300 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde durdurulan TIR'ın dorsesinde, 300 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu kaçak göçmenler, havasızlık ve açlıktan halsiz bulundu. Jandarmanın su ve yemek dağıttığı kaçak göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekibince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA 3 AYDA 15 BİN 328 GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul’da 26 Nisan ve 31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde 15 bin 328 göçmen yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan ve 31 Temmuz tarihleri arasında, yaptıkları denetimlerde ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan

5 bin 365’i Afganistan uyruklu, 2 bin 541’i Pakistan uyruklu ve farklı ülkelerden giriş yapan toplam 15 bin 328 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

OSMANİYE'DE DE 7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, arazide yürüyerek ilerleyen 7 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz'da, ilçede göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda arazide yürüyerek ilerleyen 7 kişi durduruldu. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin, Türkiye’ye Van üzerinden yasa dışı yollarla girdikleri ve kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Türkiye, Afganistan hesabını iyi yapıyor Kâbil Havaalanı’nın Türkiye’ye bırakılması planını yorumlayan uzmanlar “Ankara hesabını iyi yapıyor. Afganistan’da sahada olmak Asya jeopolitiği için çok önemli” dedi.

70 bin Afgan için yeni vatan: Guam ABD; Irak ve Suriye’de kendisi için çalışan ancak öldürülme tehlikesi olan 100 bin kişiyi taşıdığı Guam’a bu defa Afganistan’da birlikte çalıştığı 70 bin Afgan ve ailesini yerleştirecek.