Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteği devam ediyor. Azerbaycan’ın Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye göndereceği bildirildi. Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla, 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve yangını önlemek için Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği ve sabah saatlerinde Türkiye’ye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

150 KİŞİLİK MÜDAHALE EKİBİ

Azerbaycan’dan Türkiye’ye 150 kişilik yangına müdahale ekibinin yanı sıra 1 “BE-200ÇS” model amfibi uçağı, 40 itfaiye aracı ve özel ekipman gönderileceği aktarıldı.

Azerbaycan, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz’da 100 kişilik yangına müdahale ekibini, 31 Temmuz’da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

Azerbaycan’dan Türkiye'ye bir destek daha Azerbaycan’dan Türkiye’ye yangın felaketiyle mücadeleye destek için ikinci ekip gönderiliyor

Azerbaycanlı ekip orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.