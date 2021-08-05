Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınlarıyla ciddi bir sınav veriyor. Olumsuz hava şartları neticesinde yangın söndürme çabalarının zorlu bir sürece dönüşmesi ekipleri ve gönüllüleri yıldıramıyor. Türkiye, yangın söndürme çalışmalarında, İHA'ları da oldukça başarılı bir biçimde sürece entegre etti. Bu doğrultuda Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdiği, 103 yangının bu sayede ilk anda tespit edildiği öğrenildi.

103 YANGINI ANINDA TESPİT ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti.

6 GÜNDE 1835 SAAT UÇTU

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA'lar da 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. Bayraktar TB2'lerin söz konusu dönemleri kapsayan toplam uçuş süresi 1835 saati buldu.

Demir, paylaşımında "İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Bakan Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındığını, Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yangınlarla mücadele ederken NASA'dan açıklama geldi. NASA yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.