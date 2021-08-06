Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezine'ye bağlı Tavaklı Mahallesi'ndeki üç günde üçüncü ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı Türkiye genelinde orman yangınlarından 198'i kontrol altında. 4 ildeki 10 noktada söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.