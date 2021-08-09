Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Aydın Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında Pakdemirli, "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor" açıklaması yapmıştı.

Bekir Pakdemirli, 22.55 sıralarında Twitter'dan yayınladığ mesajda, Bozdoğan'daki yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Bu gelişmeyle kontrol altına alınan yangın sayısı 268'e yükselmiş, devam eden yangın sayısı ise ikiye düşmüş oldu.

Türkiye genelinde Muğla'ya bağlı Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yangınlar devam ediyor. Bu yangınlara havadan ve karadan müdahale ise sürüyor.





Bakan Pakdemirli: Termik santralde risk minimize edildi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarda görev yapan orman işçileriyle birlikte son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli açıklamasında, "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor. Devam eden yangınlara, 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopter müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla ve Isparta'da 6 noktada alevlerle mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Pakdemirli, Marmaris'teki yangının kontrol altına alındığını, Milas'ta yangının devam ettiğini belirtti.