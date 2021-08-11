Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele verirken, söndürülen alanlardan geriye kalanlar yürekleri dağlıyor. Söndürülen orman yangınının ardından Marmaris'in alevler tarafından adeta yutulduğu görülürken, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabada gözler önüne seriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Marmaris'te 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının 9 gün sonra kontrol altına alınmasının ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

İlçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.

AA ekibince havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.

Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.

İçmeler Turunç Yolu mevkisinden panoramik olarak görülen ve kenti çevreleyen yanmış ormanlık alanları görenler büyük üzüntü yaşıyor. Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor. Yangından zarar görenler için yapılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bazı bölgelerde, polis, jandarma ve arazözlerle söndürme ekipleri bekleyişini sürdürüyor.

Marmaris’te yangınlar son buldu, turistler tatiline devam etti ​Turizm kenti Marmaris’te orman yangınlarının son bulmasıyla hayat normale döndü. Yardım için çok fazla telefon aldığı aktaran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tatil için Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerin tercih edilmesi yapılabilecek en büyük yardımdır. Kentimiz tamamen güvenlidir” dedi.

Marmaris'te itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi yaralandı.

Marmaris'te itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi yaralandı.

Marmaris'te bir mahalle daha boşaltıldı Muğla Marmaris'te alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahalle tahliye edildi.

Marmaris’de felaketin boyutu dronelarla gözler önüne serildi Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.