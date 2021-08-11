Tüm Türkiye orman yangınları ile günlerdir soluksuz bir şekilde gece gündüz demeden mücadele ederken bir üzen haber de Burdur'dan geldi. Bucak ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan karadan müdahale devam ederken tehlike altında olan Taşbaşı Mahallesi'nde ise tahliye işlemi başlatıldı.
ANTALYA SINIRINA DOĞRU YAKLAŞIYOR
Bucak’ın Çobanpınarı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi’ne doğru yaklaştı. Bu durum üzerine mahallenin tahliye edilmesine karar verildi.
100 KİŞİNİN TAHLİYESİ BAŞLADI
Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri mahallenin içine girerek vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye olmasına yardımcı oldu. Karar sonrası vatandaşlar alabildikleri eşyalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. 20 evin bulunduğu mahallede yaklaşık 100 kişinin yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Çeşme’de çıkan yangın kontrol altında İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık mevkiindeki eski çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, Kaymakam Ünal Çakıcı tüm ekiplerin gece boyunca çalışacağını açıkladı.
THY'den yangınla mücadeleye destek Türk Hava Yolları (THY), orman yangınlarında kullanılmak üzere iki helikopter kiraladı. Üçüncü bir helikopterin kiralanması için ise görüşmeler sürüyor.
Akseki'deki orman yangınında 1 kişi tutuklandı Antalya Akseki'de 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Burdur Bucak'ta orman yangını: Bir mahalle tahliye ediliyor
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tehlike altında olan bir mahallede tahliye işlemleri başladı, işte detaylar
Tüm Türkiye orman yangınları ile günlerdir soluksuz bir şekilde gece gündüz demeden mücadele ederken bir üzen haber de Burdur'dan geldi. Bucak ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan karadan müdahale devam ederken tehlike altında olan Taşbaşı Mahallesi'nde ise tahliye işlemi başlatıldı.
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