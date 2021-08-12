Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceren Damar'ın öğrencisi tarafından katledilmesinin ardından, katilin anne ve babasının sosyal medya üzerinden kullandıkları hakaret ve tehdit içerikli ifadeler dolayısıyla dava açıldı. Damar'ın anne ve babasının şikayeti üzerine şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

ZİNCİRLEME SUÇ

İddianamede, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı. Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Hasan İsmail Hikmet'i annesi Hatice, babası Ömer Hikmet'in sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Damar'ın anne, babasını tehdit ettikleri kaydedildi. Ayrıca ikilinin, hayatını kaybeden Ceren Damar'ın hatırasına hakarette bulundukları bildirilen iddianamede, şüphelilerin, söz konusu suçları zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheliler, yazılı iletiler paylaşarak müştekilere yönelik olarak zincirleme suretle kişinin hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği, şikayet dilekçesi, ekran çıktısı ve şüphelilerin savunması içeriği göz önüne alındığında soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Hatice Hikmet'in "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, tehditten 7,5 aydan 3,5 yıla ve hakaretten 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Ömer Hikmet için de "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheliler, 8 Aralık'ta 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürülmüştü.

Damar'ı önce tabancayla vurup sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ceren Damar’ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi’nin yargı süreci başladı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi’nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ceren Damar Şenel davasının sanık avukatına disiplin soruşturması Akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak hakkında kayıtlı olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Bakan Gül'den Ceren Damar Şenel kararı yorumu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" dedi.

Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.