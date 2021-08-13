Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da elektrikler olmadığı için fenalaşan KOAH hastasına, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ambulans helikopter ile ilk müdahale gerçekleşti.

AMBULANS HELİKOPTERİ KONUŞLANDIRDI

Sağlık Bakanlığı tarafından sel afetinin yaşandığı Kastamonu’ya ambulans helikopter konuşlandırdı. Gelen ihbar ve vakalara ambulans helikopteri ile anında müdahale eden Sağlık Bakanlığı, KOAH Hastası Galip Yıldırım’ı da duydu.

HELİKOPTERLE İLK MÜDAHALE EDİLDİ

Sel afeti nedeniyle bütün alt yapıların çöktüğü Çatalzeytin ilçesinde elektrikler kesildiği için KOAH hastası Galip Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter harekete geçti. Çatalzeytin’in Celaller köyüne hareket ederek KOAH Hastası Galip Yıldırım’a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde acil hasta için havalanan ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: Kimse ile husumetimiz yok Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, “Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok” dedi.