Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can kayıplarının arttığı sel felaketi ile mücadele devam ederken Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyündeki enkaz kaldırma çalışmlara havadan görüntülendi. Dört gün önce meydana gelen ve yıkıcı etki oluşturan sel sonrası ekipler hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurarak, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

KÖYÜN İKİ YAKASINI BAĞLAYAN KÖPTÜ YIKILDI

Köyün iki yakasını birbirine bağlayan köprü de yaşanan sel felaketinde yıkıldı. Diğer tarafına geçemeyen vatandaşlar dereye tahta koyarak ulaşım sağlamaya çalıştı. İş makineleri de dereye inerek selin getirdiği yığınları temizledi.



Havadan drone ile görüntülenen ve çamura bulanan köyde ekipler temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler enerji nakil hatlarını onarıyor.



