Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca; Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin duyurulduğu açıklamanın ardından bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de yağış başladı. Sağanak sebebiyle çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.



ŞELALE TAŞTI, YOL KAPANDI

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kuvvetini artırdı. Rize’nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

HEYELANLAR OLDU

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölgede yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor Bakan Koca 228 kişinin selden etkilendiğini açıklayarak, Kastamonu’da can kaybının 32'ye, Sinop’ta ise 6'ya yükseldiğini duyurdu.Yaralı vatandaşların tedavisi hastanelerde sürerken, kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor.



Kastamonu'da bir kadına ait ceset sahile vurdu Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu'da bir kadın cesedi sahile vurdu.