Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 712’inci gününde de devam ediyor.

"EVLADIMA KAVUŞANA KADAR NÖBETİM SÜRECEK"

23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine 712’inci gündür devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

"BİZ BURADAYIZ, GİTMİYORUZ"

7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirten anne Çağmar, "Ben burada onu ve çocuklarımızı bekliyoruz. Biz buradayız gitmiyoruz. Oğluma beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlumu hasretle burada bekliyorum. Oğlum ben kanser hastasıyım, hasta halimde sen gelmeden buradan gitmeyeceğim ve mücadelemizi de devam edeceğiz” dedi.

HDP Muş il Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kandil istiyor, HDP yolluyor HDP’li vekillerin lüks hayatına dikkat çeken baba Şevket Bingöl “Bizim çocukları dağdan gelip almadılar, HDP götürüp sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar” diye konuştu.

Yüreği yanık baba Bingöl: 'PKK dağdan gelip kaçırmıyor, HDP yolluyor' Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 706’ncı gününe girerken, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Tuncay’ın babası Şevket Bingöl, kandırılmış gençlere seslenerek teslim olun çağrısı yaptı.