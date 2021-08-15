Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Pakistan’da kutlanan 14 Ağustos bağımsızlık gününün 74’ncü yıl dönümünde bombalı saldırı gerçekleşti.

EL BOMBASIYLA SALDIRDILAR

14 Ağustos bağımsızlık gününün 74’ncü yıl dönümünü kutlayan Pakistan’da, kutlamalar sonrası saldırı gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından Karaçi kentinde 20 sivilin bulunduğu bir kamyoneti el bombasıyla hedef aldılar.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleştirilen saldırıda 6’sı kadın 4’ü çocuk olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişide yaralandı. Yaralılar bölgedeki Dr. Ruth Pfau Sivil Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı üstlenen olmazken, polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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