Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da 34 vilayetten 31’ini kontrol altına alın Taliban, başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini açıklamıştı. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk ise başkenti terk etmeye başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NI ELE GEÇİRDİ

Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Afganistan hükümetinden ise konu hakkında henüz açıklama yapılmadığı ve Kabil çevresinde ara sıra silah sesleri duyulduğu bildirilirdi. Taliban, Afganistan hükümetinin barışçıl bir şekilde teslim olmasını beklediğini aktardı.

VATANDAŞLARI UYARDI

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, “Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz” denildi

TAM BİR YETKİ DEVRİ OLUCAK

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban’dan iki yetkili ise Afganistan’da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

Taliban'dan kaçış... Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye çalışmaları yürütülürken, binlerce kişi korku ve panikle ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi.

Taliban: Kimseden intikam almayacağız Kan dökmeyeceğini açıklayan Taliban, kimseden intikam alma amaçlarının olmadığının altını çizdi. Hükûmet ve orduya hizmet eden herkesin affedileceğini duyurdu.

Taliban erken zafere karşı şaşkınlık yaşıyor Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader'in, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşmalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını bildirdiği öğrenildi.