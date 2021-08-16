Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’daki ilerleyişini hız kesmeden devam eden Taliban, başkent Kabil’ide kontrolü altına aldı. Taliban son açıklamasında ülkeden çıkmak isteyenlere izin vereceğini açıklamasına rağmen, kentte korku dolu anlar yaşandı. Ülkeden çıkmak isteyen binlerce kişi Kabil Havaalanı’na akın etti.





BİNLERCE KİŞİ HAVAALANINA AKIN ETTİ

Ülkede tahliye operasyonları başlarken, Kabil Havaalanı’nda tüm ticari uçuşlar durduruldu. Askeri uçaklarla yapılan tahliyelerde korku dolu anlar yaşandı. Binlerce kişinin uçaklara akın etmesiyle adeta kaos anları yaşandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

O anlar kameralara kaydeden gördü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice kartların basıldığını iddia etti. Dedikodular üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti. Yaşanan kaosta görgü tanığı, güvenlik güçlerinin izdihamı engellemek için havaya ateş açtığını belirtti. Yaşanan izdihamda ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdi! Dün akşam saatlerinde Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Taliban'dan kaçış... Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye çalışmaları yürütülürken, binlerce kişi korku ve panikle ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi.

Taliban: Kimseden intikam almayacağız Kan dökmeyeceğini açıklayan Taliban, kimseden intikam alma amaçlarının olmadığının altını çizdi. Hükûmet ve orduya hizmet eden herkesin affedileceğini duyurdu.