Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayıp 14 Ağustos’a kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası oluşan hasarın bilançosu açıklandı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışması neticesinde olayların büyümesini engellediler.

YAĞIŞLAR ARALIKSIZ 7 GÜN SÜRDÜ

İl genelinde 7 gün boyunca süren şiddetli yağışlar, bölgenin sarp arazilerinde heyelanlara neden oldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, şehir merkezlerinden geçen dere yataklarında aldığı önlemler ise oluşacak büyük olumsuzlukların önüne geçti.

671 NOKTADA HEYELAN GERÇEKLEŞTİ

Bölgedeki şiddetli yağışların sona ermesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, heyelan kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan incelemelerde 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği belirlendi.

1861 YERE MÜDAHALE EDİLDİ

Şiddetli yağışlar öncesi tüm önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi, 310 iş makinesi ve 420 personel ile şehir merkezlerinde ve kırsal alanlarda toplam 1861 noktaya müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde yapılan koordineli çalışmalar sonrası, son yılların en büyük afetlerinden birinin önüne geçilmiş oldu.

“EKİPLERİMİZ SAHADA ÖZVERİLİ ÇALIŞMA SÜRDÜRDÜ”

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Güler, “İl genelinde belirli aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sonrası, 13 ilçemizde heyelanlar oluştu. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerinde meydana gelen artışlar sonrası bu noktalara müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürdü. Tüm ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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