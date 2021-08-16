Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, Taliban’ın kontrolünü ele geçirdiği Afganistan’daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. İngiltere Savunma Bakanlığı bugün, büyükelçilik personellerinde bulunduğu 300 kişilik uçağın dün gece ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

500 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLECEK

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki 24-36 saat gibi bir süre içinde bin 500 kişiyi daha tahliye etmeyi planladığını açıkladı. Wallace, tahliye işlemlerinin uçaklardaki kapasite ile ilgili değil, işlem hızlarıyla ilgili olduğunu ve bunun düzeltilmeye çalışıldığını kaydetti. Havaalanının insanları tahliye etmek için çalışır halde tutulmasının başarıldığı takdirde, ay sonuna kadar herkesin tahliye edilebileceğini ifade eden Wallace, bunun daha erken olmasını umduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

TALİBAN REJİMİNİ TANIMAMIZ DOĞRU OLMAZ

Kabil'in uluslararası havaalanının askeri bölümünün açık ve güvenli olduğunu ve bu sayede tahliyenin sağlandığını belirten Wallace, bir orta doğu ülkesi aracılığıyla, İngiltere'nin insanların tahliyesini sağlama konusunda güvence aldığını söyledi. Wallace yaptığı açıklamada, Taliban rejiminin tanıyıp tanımama konusunda karar vermenin henüz doğru olmadığını söyleyerek, "Bu kararlar alınmadan önce, daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

AFGANİSTAN’A 600 ASKER GÖNDERİLDİ

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, Taliban rejiminin tanınmaması için uluslararası ortaklarla çalışacağını ifade etmişti. Bakanlık, Afganistan'da olduğu düşünülen 4 binden fazla İngiliz vatandaşına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. İngiltere, vatandaşlarının yanı sıra İngiltere için çalışan diğer Afgan personellerin tahliyesine yardımcı olmak için Afganistan'a yaklaşık 600 asker gönderdi.

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