Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti’nin, sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önüne geçilmesi için üzerinde çalıştığı yasal düzenlemede sona gelindi. Yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenleme ile sosyal medyada yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ceza tanımlanması yapılacak. TCK’da, dezenformasyon ve mezenfermasyon gibi yeni suçlar yer alacak.

2 YILA KADAR HAPİS

Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesindeki düzenlemelerin incelenerek hazırlandığı teklife göre, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak. Örneğin, TCK’nın 125’inci maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA BAŞKANLIĞI YOLDA

Yine, yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek ‘Sosyal Medya Başkanlığının kurulabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini aktarıyor.

AK Parti kurmayları “‘Sahte gerçeklik’ üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi algı operasyonları yapılıyor. O yüzden AB, dezenformasyonla mücadeleye çok büyük önem atfediyor. Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesinde bu konuda önemli yasal düzenlemeler var” dedi.

Sosyal medya yalanlarına ceza Yapılacak düzenleme ile sosyal medya üzerinden yalan haber yayan, algı operasyonu yapan ve bilgi kirliliğine sebep olan kişilere ceza verilmesi öngörülüyor.

Sosyal medyadaki linç kampanyalarına denetim yolda AK Parti, dezenformasyona karşı harekete geçiyor. Sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarının yaydığı yalan bilgiler cezasız kalmayacak. RTÜK benzeri bir yapı kurulması tartışılıyor