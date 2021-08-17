Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi dün Kabil Havaalanı'na akın etmişti. Birçok ülkenin tahliye operasyonlarını yürüttüğü havaalanına yetkisi olmayan binlerce sivilin duvarları aşarak girmesi havaalanında panik ve korku dolu anlar yaşanmasına sebep olmuştu.

CANLARINI YOK SAYDILAR

Havaalanından gelen görüntülerde, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışması şaşkınlık oluşturmuştu. Dün havalimanında çekilen bir görüntüde, uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişilerin uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Havalimanında yaşanan insanlık dramına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan Afgan’ın cansız bedeni görüldü. Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu kaydedildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti. Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar'a yönlendirildiği bildirildi. Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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